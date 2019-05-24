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محمد اسماعيل - القاهرة - إليسا توجه رسالة إلي جورج وسوف
كتب – هاني صابر:
حرصت المطربة اللبنانية إليسا علي توجيه الشكر للمطرب جورج وسوف، وذلك عبر حسابها علي "تويتر".
وعلقت "إليسا" من خلال تدوينة لها علي "تويتر" قائلة: "شكرًا على كلامك وعلى ذوقك، والله يخليك بصحتك".
وكان المطرب جورج وسوف، قد حل ضيفًا علي برنامج"عايشة شو"، وتحدث عن إليسا بأنها شخصية ناجحة بمجالها، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان معجباً بصوتها وهي تقدم أغنيات الراحلة وردة وأم كلثوم.
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