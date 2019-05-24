كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. سوبر ميرو الحلقة 18 قصة محمد ثروت مع الشعر والحب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذكر الفنان محمد ثروت "فاجر" أيام شبابه قبل أن تتغير شخصيته بدرجة كلية، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل الكوميدي "سوبر ميرو".

وعاد "فاجر" بالذاكرة إلى الوراء حينما كان يكتب شعرا بالعامية، وحين ألقى قصيدة كوميدية لحبيبته بعنوان "أسطورة الخريف" في حضور الكثيرين، وكانت سببا في تعلقها به.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوي، ويعرض المسلسل عبر قناتي "النهار" و"صدى البلد" وبعض القنوات العربية.