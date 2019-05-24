كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. لمس أكتاف الحلقة 18.. إيمان العاصي تقع في حب ياسر جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت العلاقة بين الفنان ياسر جلال "أدهم" والفنانة إيمان العاصي "غادة" تأخذ منحنى آخر تمامًا، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "لمس أكتاف".

"أدهم" وغادة كان قد تعرفا على بعضهما في ظرف صعب، ورغم أنهما لم يريا أحدهما الآخر إلا مرة واحدة، إلا أن هناك علاقة عاطفية بدأت تنشأ بينهما، وظهر ذلك في حرص "غادة" على الاتصال به ونبرتها معه في الحديث، كما بدت على "أدهم" أيضًا علامات الارتباك والتلعثم ولاحظ نجله "فارس" هذا الأمر.

مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على شاشة "CBC"، وهو من بطولة ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، وكرم جابر، وهبة عبد الغني، وخالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي.