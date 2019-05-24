مصطفى شعبان يدخل دار القضاء العالى من أجل «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قارب النجم المصري مصطفى شعبان على الانتهاء من تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “أبو جبل”، حيث يصور بعض مشاهده الأخيرة اليوم الجمعة داخل دار القضاء العالى للنطق بالحكم على من سرق أمواله وحرق منزله، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل بعدها مصطفى شعبان لديكور آخر لاستكمال التصوير.

ويتبقى لمصطفى شعبان نحو 5 أيام وينتهى من التصوير بشكل نهائى، كما يواصل مخرج العمل أحمد صالح فى مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة للعمل لعرضه على قناة on e.

ومنذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وتفاعل جمهور مصطفى شعبان مع المسلسل تصل كل حلقة تريند على جوجل ويوتيوب بعد وفاة أولاد “حسن” مصطفى شعبان وحرق منزله فى الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل “أبو جبل” من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.