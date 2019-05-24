خاص- نانسي عجرم تردّ على أصالة وبلقيس… اقرأوا ماذا قالت

اطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضمن برنامج “مجموعة انسان” مع الاعلامي علي العلياني عبر شاشة MBC1.

في البداية أكدت “عجرم” الى أنها عاشت طفولة عادية حتى سنّ التاسعة عندما بدأ والدها باكتشاف موهبتها الغنائية وبدأت تشارك في حفلات المدرسة ثم بدأت حياتها تتغير شيئاً فشيئاً خاصة ان المسؤولية كبرت.

نانسي شكرت والدها على اهتمامه بها وشددت ان المرحلة التي مرّت بها منذ صغرها وحتى اللحظة جعلت منها نانسي عجرم اليوم.

ورداً على سؤال أي من البرنامجين هو الاقرب اليها “ذا فويس كيدز” أو “اراب آيدول”، لفتت الى أنها تحب وجودها في البرنامجين ولكن تواجدها مع الاطفال هو بمثابة جلسة بريئة وجميلة أكثر ومليئة بالفرح والالوان.

ورداً على سؤال ان كان قلبها قلب طفل، رفضت نانسي خروج الطفل الموجود بداخلها وهي سعيدة انها تتمتع بقلب طفل.

وكيف طورّت موهبتها، لفتت نانسي الى انها درست الموسيقى وكان استاذها الراحل فؤاد عوّاد الذي اشرف على التمرينات وحالياً تخضع لتدريبات في الصوت مرتين في الاسبوع مع الأستاذ جوني كرم.

ولفتت أن اغنية “اخاصمك آه” كانت الانطلاقة الفعليّة لمسيرتها الفنية.

ورداً على سؤال هل تعارض دخول بناتها المجال الفني، أجابت “شو بحبوا هني يعملوا” ولكن هي ستكون الى جانب ابنتيها وستكون الداعم الاول لهما.

نانسي كشفت انها بدأت التفكير جدّياً بإعادة توزيع بعض الاغاني القديمة ومنها اغنية للكبيرة عزيزة جلال.

عبّرت نانسي عن سعادتها بإختيارها سفيرة للنوايا الحسنة خاصة أن المسألة إنسانية ومهمتها كانت مع الاطفال أي العنف ضد الاطفال. وشددت أن الأطفال هم جيل المستقبل وعبّرت عن رضاها بهذه المهمة التي لها علاقة بالاطفال وهي لا زالت مستمرة.

ورداً على سؤال حول من حافظ على وهج نانسي عجرم وصورتها الطيبة امام كل الناس حتى الآن، أكدت أن مدير اعمالها جيجي لامارا هو الداعم الدائم لها منذ “اخاصمك آه” بالإضافة الى العمل والمثابرة ومحبة الجمهور، فهي نعمة من الله وأكدت أن أجمل جائزة هي محبة الجمهور ويجب على كل فنان ان يسعى للحفاظ على جماهيريته.

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ورداً على سؤال هل تستغني عن الفن من أجل زوجها وبناتها، اجابت بـ “نعم” ولفتت أن العائلة اولاً وهم حياتها.

وعن شقيقها نبيل عجرم، لفتت الى انه يتمتع بصوت جميل وموهبة في التلحين وهو إتخذ القرار في ان يغني وكانت الداعمة الأولى له وستبقى ولكن هو من اتخذ قرار الابتعاد لاحقاً.

ورداً على النجمة بلقيس حول أتهامها بالكسل حيث اصبح تواجدها يقتصر على برامج الهواة وانها مقصرة في الغناء، عبّرت نانسي عن محبتها لبلقيس وللفن الذي تقدمه. وتمنت لها التوفيق الدائم بفنها وبحياتها العائلية ولفتت نانسي أن بلقيس عادت وأوضحت ان التعبير خانها ولم يكن هذا قصدها وهي صدّقتها.

ورداً على تصريح اصالة القديم بحقها عندما وصفتها آنذاك بـ “السلالة والسهتاتة”، لفتت نانسي أنها مثلها مثل كل الناس ترامى الى مسمعها أن اصالة على خلاف معها وعادة هي لا تختلف مع أحد وليس هناك من سبب للخلاف مع اصالة. الكل افترض ان في الفيديو اصالة لفظت اسم نانسي ولكن هي لم تسمع اسمها. وختمت قائلة اصالة لديها ارشيف فني كبير ولها جمهورها وهي تحترمها كفنانة.

ورداً على سؤال من هي فنانة لبنان الأولى من جيلها، لفتت نانسي ان ليس هناك من أولى، هناك اذواق وكل فنانة لديها جمهور.

ورداً على سؤال حول خلافها مع النجمة اليسا، كررت نانسي قولها ان ليس لديها أي خلاف مع أحد في الوسط الفني حتى بحياتها العادية ليس لديها خلاف مع أحد. ووجهت تحية لـ اليسا واعتبرتها صديقة.

وشدّدت نانسي الى أنها تحرص على تواجد الاغنية الخليجية في كل ألبوم تقدمه وعبّرت عن محبتها لمجموعة من نجوم الخليج منهم حسين الجسمي، راشد الماجد، عبد المجيد عبدالله، نوال الكويتية واحلام. كما أنها تحب ان تستمع الى اغاني خليجية بأصوات فنانين آخرين.

وعن الهجوم الذي تعرّضت له اثر مشاركتها في مهرجان موازين خاصة بعدما رفضت تناول الحليب وهو من الطقوس المغربية، أكدت الى أنها تكنّ كل المحبة والتقدير للشعب المغربي ولن تقف هذه المحبة على شرب الحليب. وشدّدت الى انها اختارت ان تتذوق التمر والجوز ولكن لم يكن على بالها ان تشرب الحليب خاصة بعد رحلة سفر طويلة ووصولها الساعة الثالثة بعد منتصف الليل الى الفندق.

وحول عدم التقاط الصور مع الجمهور، اكّدت ان هذا الكلام ليس صحيحاً فهي تجلس دائماً مع “الفانز” وتلتقط الصور وتتحدث معهم.

ورداً على سؤال حول ما تردّد عن ديو سيجمعها مع السوبرستار راغب علامة، أشارت نانسي أنه لم يكن هناك أي شيء اكيد وعندما تجتمع مع راغب يتحدثان بمشاريع مستقبلية ولكن لم يكن هناك من شيء اكيد حول الديو الغنائي. وعبّرت عن محبتها للسوبرستار ولا تمانع في ان يكون هناك ديو بينهما.

وهل تفكّر في دخول مجال التمثيل، لفتت ان مشروع التمثيل مؤجل لأن الوقت لا يسمح لها خاصة أنها من النوع الذي يخاف قليلاً من ان تقدم على مشروع لا تكون اكيدة منه 100% ولكن الفكرة ليست مستحيلة. وكشفت كذلك انه عُرض عليها الكثير من المشاريع ولكن الموضوع مؤجل حالياً.

ووعدت الجمهور بحفلات في السعودية الى جانب العديد من المهرجانات في لبنان والعالم بالاضافة الى الحفلات والافراح. كما انها تعمل على ألبوم ستطرحه قريباً وفي حال تأخّرت فيه ستطرح أغنية منفردة في الفترة المقبلة.