شمس الكويتية تُغرّد ضد برنامج رمضاني.. فهل قصدت طارق الحربي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ساعاتٍ من تشبيهها بالفنان المصري رامز جلال ومحاولة تقليده في أعمالها الفنية، قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها رفضت الظهور في برنامج مشهور يُذاع عبر إحدى القنوات الفضائية في رمضان لاعتماده بشكل رئيسي على التنمر والانتقاد اللاذع للضيف والسخرية منه دون أن تذكر اسم هذا البرنامج.

وكشفت شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن رفضها الظهور في برنامج يعتمد على التنمر والانتقاد في رمضان قائلةً: "‏برنامج رفضت اطلع فيه = مسوين فيها ينقدون ويتنمرون".

وأضافت عبر حسابها: "لو وافقت أطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم.. والله لو أنا من الي يحبون الأكشن أطلع من موبايلي محادثات أخليهم مسخرة كلهم".

تصريحات شمس التي يحيطها بعض الغموض، جاءت بعد سويعات من الانتقاد الذي وجّهه لها الإعلامي السعودي طارق الحربي في برنامجه "رادار طارئ" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، وشبهها فيه برامز جلال الذي يذاع له برنامج «رامز في الشلال» واعتبرها تقلده في مسلسلها "هايبر لوب".

ويبدو من حديث شمس، أن طارق الحربي طلب استضافتها في برنامجه "رادار طارئ"، وبعد رفضها قرّر السخرية منها، وذلك حسب روايتها.

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إلا أن المتابعين ذهبوا بعيدًا عن هذا التحليل، وتوقعوا أن تكون شمس قد رفضت الظهور في "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، في حين أنها ظهرت ببرنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان.

وكان الإعلامي السعودي طارق الحربي، قد انتقد شمس، قائلًا: "يجينا رسائل كثيرة يسألون عن برامج ومسلسلات ما نتكلم عنها ومسلسلات نطنشها”، ووضح مثالًا عن بعض المسلسلات التي لا يذكرها في برنامجه وهي التي رصد فيها أخطاء كثيرة، من بينها ذكر مسلسل “هايبر لوب".

وعرض "الحربي" بعض مشاهد من المسلسل تضمنت صراخ الفنانة الكويتية شمس، وانتقد صراخها في حلقات المسلسل، قائلًا: "شنو تبونا نقول.. صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري".

ومسلسل “هايبرلوب” يُعرض على قناة mbc1 في رمضان ويرصد بشكل طريف عبر اسكتشات كوميدية وساخرة الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية في سلسلة من الفقرات، التي تحتوي على العديد من الحديث الغنائي في قالب كوميدي وهو من بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبدالمجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، الفنانة شمس الكويتية، وتأليف خلف الحربي.