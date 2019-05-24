شكرا لقرائتكم ندين نسيب نجيم لقصي خولي: فخورة فيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجهت فيها تحية للفنان السوري قصي خولي.
وكتبت ندين في تغريدتها: "قصي مبارح كنت رائع وشو حلو كلامك يا صديقي وقدي أنا فخورة فيك الله يوفقك على طول بتستاهل كل النجاح".
وتقصد ندين اللقاء الذي أطل فيه قصي خولي مع الزميل علي العلياني في برنامجه "مجموعة إنسان"، ويبدو أن حديث خولي قد نال إعجاب نجيم ورضاها.
ليرد الأخير عليها بتغريدة أخرى كتب فيها: "ندين.. النجاح والاستمرار وأنو الإنسان يقدر يحقق نتائج كويسة بحياتو تحبها وتحترمها الناس وخصوصا بمجالنا يتطلب صدق شراكة ومحبة وإيمان بالآخر.. وهذا يلي جمعنا الله يوفقك يا غالية".
يذكر أن الفنان السوري قصي خولي يشارك ندين نسيب نجيم بطولة مسلسلها "خمسة ونص" لهذا الموسم الرمضاني وإلى جانبهما الفنان السوري معتصم النهار.
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