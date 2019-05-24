شكرا لقرائتكم خبر عن باسم قهار : العمل مع حسام على شجعنى على خوض تجربة "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسلسل "لآخر نفس" نجاحاته منذ عرض الحلقة الأولى وحتى الآن، حيث يشهد المسلسل تألقا غير عادى للنجمة ياسمين عبد العزيز، مع مجموعة من نجوم الدراما.

أحد المشاركين فى المسلسل هو الفنان العراقى باسم قهار، والذى أعرب عن سعادته بردود الأفعال الخاص بمسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، مضيفا أنه كان متخوفا من أداء شخصية متطرف ولكن العمل مع النجمة ياسمين صبرى والمخرج حسام على شجعنى على خوض التجربة، مؤكدا، أن أجواء العمل وسط فنانين موهوبين يساعد كثيراً على خروج العمل فى أفضل حالاته وسعيد جدا بردود الأفعال الخاصة بالعمل لدي الجمهور فى الشارع المصري والعربى.



باسم قهار

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ويشارك فى بطولة المسلسل كل ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وإنتاج شركة "سينرجى" .