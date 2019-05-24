حسن الرداد يتعرض للقتل في «الزوجة 18»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة ال 19 ، لمسلسل «الزوجة 18»، حيث شهدت العديد من التطورات وفاجأ حسن الرداد ناهد السباعى بحجز مطعم خاص وأحضر لها خاتم الزواج وطلب الزواج منها أمام الجميع لكنها رفضت من جديد.

وحضرت هايدى كرم للمطعم ونظرت لحسن الرداد بنظرة شماته بعد رفض ناهد الزواج منه مجددا.

ويسعى حمزة ” الرداد ” خلال الحلقة للزواج من فتاة أخرى كنوع من الرد على ناهد السباعى ويسافر لقضاء شهر العسل ويتم قتله على يد مجهول ويقيم عزاء حمزة فى نهاية الحلقة .

مسلسل «الزوجة 18»، تدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي.. وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.