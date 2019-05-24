بعد أسبوعين فقط على ولادته… شركة خاصة لـ إبن كيم كارداشيان وكانيه ويست

متابعة بتجــــــــرد: دخل المولود الجديد لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان وزوجها مغني الراب كانيه ويست “إمبراطورية” كارداشيان، إذ إن الطفل الذي أطلق عليه اسم Psalm West على وشك إطلاق أعماله الخاصة… وهو يبلغ من العمر 14 يومًا فقط!

وفي التفاصيل، تقدمت كيم كارداشيان بطلب لدى حماية العلامات التجارية، من أجل ضمّ اسم Psalm لشركتها حتى تصبح علامة تجارية خاصة بالمولود الجديد.

ووفق موقع TMZ، سيندرج اسم سالم ويست على المنتجات التجارية على تنوّعها سواء كانت إلكترونية، تجميلية وغيرها.

إذ تشمل المستندات القانونية التي تقدمت بها كيم كارداشيان ، مستحضرات لتصفيف الشعر وانتاج وصلات الشعر بالإضافة الى الخدمات الترفيهية، مستحضرات العناية بالبشرة، مكملات بروبيوتيك، برامج كمبيوتر، ملابس، أكسسوارات، زجاجات أطفال، أثاث، عربات أطفال، مشروبات، بطانيات، أكياس… إلخ.