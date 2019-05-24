تنين “صراع العروش” يُحلّق في سماء كوريا – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر تنيناً من مسلسل “صراع العروش” وهو يُحلّق في سماء كوريا الجنوبية.

وقد أثار الفيديو جدلاً كبيراً عبر الانترنت، وتبيّن لاحقاً أنه مركّب من خلال تقنية “التصوير المجسم” الثلاثية الأبعاد.

واللافت أن هذه التقنية الجديدة استُخدمت خلال افتتاح بطولة وطنية لكرة المضرب، بالاستعانة بشبكة اتصالات سريعة 5G فبدا التنين حقيقياً.