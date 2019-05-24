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متابعة بتجــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد فيديو ستوري عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه عارية، يوم الخميس.
وفي التفاصيل، فقد غطّت بيلا حديد البالغة من العمر 22 عاماً، جسمها وصدرها بيديها وهي تضع منشفة الاستحمام على رأسها، وظهرت مبتسمةً للغاية في الفيديو الذي حذفته بعد ساعات قليلة.
نُشير إلى أن بيلا كانت قد أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب إعلان لها لكالفين كلاين ظهرت فيه وهي تُقبل الشخصية الوهمية “Lil Miquela”، ما دفع بالدار إلى الاعتذار لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بيلا حديد تستعرض جسدها على انستجرام… ثمّ تحذف الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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