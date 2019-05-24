جورج كلوني يشعر بالقلق على سلامة أطفاله.. بسبب زوجته وداعش!

متابعة بتجــــــــرد: كشف الممثل العالمي جورج كلوني خلال مقابلة إذاعية له، عن مخاوفه من تعرّض عائلته الى أي تهديد أو خطر وذلك على خلفية استلام زوجته المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين، قضية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في محكمة فرنسية.

فخلال حديثه عن فقدان خصوصيته بسبب النجومية، صرّح كلوني لـ “Catch-22” أن مشكلات أمنية حقيقية تهدّده بشكل يومي.

وقال: “من المستحيل أن نقدر أنا وزوجتي أمل على أخذ الأطفال للتنزه في حديقة سنترال بارك… هذا مستحيل اذ سيحاصرنا فوراً عدد من المصورين والمعجبين”.

وأضاف: “كما تستلم زوجتي حالياً قضيّة ضدّ داعش وهذا الأمر خلق لنا العديد من المشكلات الأمنية الجديّة التي نواجهها بشكل يومي… لا نريد أن يكون أطفالنا هدفاً!”.