كيم كارداشيان تستذكر حفل زفافها بصور تُنشر للمرّة الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صوراً من يوم زواجها احتفالاً بمرور 5 سنوات على المناسبة.
وظهرت كيم في الصور بفستان زفافها وعلقت عليها: “كان هذا يوم زفافي قبل حوالى 5 سنوات في إيطاليا. وصلنا من باريس وسارعت لأننا نحاول الوصول إليها في الوقت المحدد! بالكاد وضعت الطرحة على رأسي قبل أن أخرج من الباب سريعًا للمشي في الممر لأن أندريا بوتشيلي بدأ في الغناء ولم أستطع أن أفوت هذه اللحظة”.
كما أنها نشرت صوراً لزوجها مغني الراب كانييه وست من ذلك اليوم وهو يقوم بارتداء بذلته.
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