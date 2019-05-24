ورد الخال: “بعد في صدمات بمسلسل أسود” وهذا ما قالته عن رولى حمادة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة ورد الخال عن احداث صادمة ومفاجئة ستحملها الحلقات المقبلة من مسلسل “أسود ” الذي يعرض على شاشة “lbci” مشيرة الى ان موضوع المسلسل جريء وقوي ويطرح للمرة الاولى وهو موضوع “التحرش بالأطفال” ,واشارت الى انها عندما استلمت النص لتجسد شخصية مارغو ” استفزتني وتحديت نفسي لاقدم كل طاقاتي خاصة وانها لا تشبهني بشيء ” كاشفة عن ان مارغو ستبقى “الظالمة “وليس “المظلومة”، واضافت :” شخصية لميس في ثورة الفلاحين نقطة في بحر شخصية مارغو في مسلسل اسود،والمعروف عني انني اصدم بادوري الفنية ايجابيا”.

واكدت ورد ان ما يميز المسلسل بعده عن الكليشه، “موضوعه ثقيل وسابقة في الدراما اللبنانية” ،وعن كلوديا مرشليان كاتبة المسلسل قالت ورد :” انا ابحث دائما عن الادوار الجديدة ، عندما تكتب كلوديا شخصية من هذا النوع اول ما تفكر بي،وكذلك الامر بالنسبة لصناع العمل عندما يفكرون بممثلة تحتاج الى هذه القدرة من التمثيل في هذه النوعية من الادوار، الكاراكتير يستفز الممثلة على ان تتحدى نفسها “، واثنت على شكرة انتاج المسلسل “ايغل فيلمز” وعلى اداء مخرجه سمير حبشي .

وبالنسبة لباسم مغنية قالت ورد:” باسم دائما يتحدى نفسه للعثور على كاراكثير جديد يثبت موهبته التمثيلية”.وعن الثنائية بينهما في مسلسل اسود قالت ورد انها استثمار لما سبق وقدماه سويا في ثورة الفلاحين.

وعن التحرش الجنسي (موضوع مسلسل اسود)اكدت ورد الخال بانها ليست هي من تتحرش بالاطفال انما الفانتازيا الخاصة بشخصية مارغو تتلخص بمشاهدتها لشاب وولد يمارسان الجنس وهي كانت تدفع الاموال لوالد اسود بهدف التمتع بمشاهدته يمارس الجنس مع احد الرجال وهذا ما يظهر في احد المشاهد.

الخال التي حلّت ضيفة على برنامج ع الموجة سوا من صوت لبنان 100.5 مع الاعلاميين اندريه داغر وسيدة عرب اعلنت انها لا تصدق الاحصاءات التي تحدد اي مسلسل هو الاكثر متابعة مشيرة الى انها تعتمد على الشارع والناس الذين تلتقيهم في الطريق والذين يتابعون المسلسل “”الناس عم بتشوف شي مش متوقعتوا، ومسلسلنا طالع طلوع بالاحداث ،وبعد في صدمات منا بالحسبان”.

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ورد اشادت بالصحافة اللبنانية “عم ينصفونا” ، ورفضت التعليق على الانتقادات التي تعرضت لها داليدا خليل على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء اختطافها وهي بكامل اناقتها واصفة ادائها بالرائع”داليدا بتجنن” ، واثنت على اداء الممثلة رولى حمادة في مسلسل “خمسة ونص” وعلى كل الاعمال اللبنانية التي يتم تقديمها في رمضان ولا سيما “انت مين” و”بروفا “.

اما في موضوع ما يقال عن ان الممثل اللبناني لا توزع اعماله عربيا ويحتاج الى “رافعة” الممثل السوري او المصري قالت:”بزعل انو الممثل اللبناني ما بيبيع عربيا وهناك صعوبة في التسويق ولكن هذه هي” التجارة”، نافية في الوقت نفسه ما يقال عن تركيز شركات الانتاج على النجمات اللبنانيات ومشاركتهن مع نجوم عربعلى حساب نجوم لبنان الذكور ، مؤكدة بانهم يعملون في انتاجات عربية يتم عرضها على فضائيات عربية كالممثل طوني عيسى وشقيقها الممثل يوسف الخال مضيفة بانها وشقيقها يتشاوران في ادوارهما ويتناقشان فيها.