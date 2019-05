إريتريا تمنح جنسيتها للممثلة الأمريكية تيفاني حديش

منحت إريتريا الممثلة الكوميدية الأمريكية تيفاني حديش جنسيتها، تزامنا مع احتفالات البلاد بالذكرى الـ28 لعيد الاستقلال عن إثيوبيا، والذي يوافق 24 مايو/أيار 1991 إثر كفاح طويل استمر لنحو 3 عقود.

وقامت تيفاني، التي وُلدت من أم أمريكية وأب إريتري، بزيارات متعددة لإريتريا خلال السنوات الماضية للتعرف على أفراد من عائلة والدها المتواجدين في إريتريا، والتقت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.





وخلال زياراتها المتكررة لإريتريا، وجدت استقبالا حارا من المواطنين الإريتريين، وتمت دعوتها للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ28 لاستقلال إريتريا، وخلال مشاركتها في تلك الاحتفالات تقدمت الممثلة الأمريكية بطلب للحصول على الجنسية الإريترية، وهو ما وافقت عليه الحكومة على الفور.

وأعربت تيفاني، في تصريحات صحفية، عن سعادتها بالحصول على الجنسية الإريترية التي تنتسب إليها من ناحية والدها.

وُلدت تيفاني حديش من أم أمريكية وأب إريتري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 1979، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية المعروفة، والتي وجدت من خلالها شهرة عالمية، منها مسلسل تلفزيوني بعنوان "If Loving You is Wrong"، وعمل كوميدي تلفزيوني بعنوان "Girls Trip" ، وهي حاليا نجمة في المسلسل الكوميدي “The Last Original Gangster”، وتشارك كصوت رئيسي في سلسلة الرسوم المتحركة "Tuca & Bertie".

ودائما ما ترتدي تيفاني كل عام خلال مشاركتها في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الدولية مثل مهرجان جوائز الأوسكار، الملابس التي تعكس الثقافة والتراث الإريتري، وتفتخر كثيرا بكونها من أصول إريترية، الأمر الذي يقابل بالإشادة والقبول من العديد من الخبراء والإعلاميين.