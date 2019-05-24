فيلم فلسطيني يفوز بجائزة "سينفونداسيون" في مهرجان كان

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هشام لاشينالجمعة 2019/5/24 05:52 مساء بتوقيت أبوظبي
جانب من حفل إعلان جوائز "سينفونداسيون"
أعلنت كلير دينيس، رئيسة لجنة تحكيم مسابقة "سينفونداسيون" بمهرجان كان السينمائي الـ72، الخميس، جوائز مسابقة الأفلام الخاصة بالطلاب، خلال حفل أُقيم في مسرح بونويل، تلاه عرض الأفلام الفائزة.
وتم منح الجوائز من بين 17 فيلما لطلاب تم اختيارهم من بين 2000 مشاركة من 366 مدرسة أفلام حول العالم.
والجوائز حصل عليها الفيلم الفرنسي "مانو مانو" إخراج لويز كورفوايه، والأمريكي "هيو" من إخراج ريتشارد فان، والفلسطيني "جو" من إخراج وسام الجعفري، والبولندي "الروح الصغيرة" من إخراج باربرا روبيك.
وتخصص لجنة "سينفونداسيون" منحة قدرها 15 ألف يورو للجائزة الأولى و11 ألفا و250 يورو للجائزة الثانية و7 آلاف ونصف يورو للجائزة الثالثة.
ويضمن الفائز بالجائزة الأولى أيضًا تقديم أول فيلم روائي له في مهرجان كان، وعرضه في باريس.
وسيتم عرض الأفلام الممنوحة بسينما "بانثيون" في 28 مايو/أيار المقبل.
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