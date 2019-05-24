هشام حداد يطلّ بفيديو “مهضوم”.. وما علاقة معتصم النهار؟

رغم انتهاء الموسم الرابع من برنامج “لهون وبس” وغياب مقدّمه الاعلامي هشام حداد عن الشاشة الصغيرة مع حلول شهر رمضان المبارك، لم يحرم “حداد” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من خفة ظله المعهودة واجواء الضحك والتسلية التي كان يبعثها في المشاهدين من خلال برنامجه.

فقد نشر حداد على حسابه عبر موقع “انستغرام” فيديو يجمعه بالممثلَين جنيد زين الدين وطوني ابو جودة، ظهروا خلاله وهم يردّدون شارة مسلسلي “خمسة ونص” و”الهيبة” على طريقة “الرّاب” بأسلوبهم الساخر والمضحك والمميّز في آن.

الفيديو الذكي و”المهضوم” الذي قدّمه كل من ابو جودة وحداد وزين الدين، وصل الى عدد كبير من المتابعين الذين تفاعلوا معه بطريقة مكثفة وراحوا يشاركونه على منصّاتهم الخاصة.

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هذا الفيديو جاء بعدما انتشر مقطعا مصوّرا للممثل السوري معتصم النهار وهو يغني اغنية مسلسله “خمسة ونص” على طريقة الراب، خلال احدى مقابلاته التلفزيونية، ما اثار ضجّة على مواقع التواصل عرّضت النهار لانتقادات عديدة، اذ تمنى عليه البعض عدم الغناء ولو عن طريق الصدفة، والبقاء على مهنة التمثيل التي نجح فيها وتألّق بكافة ادواره.

الجدير بالذكر ان معتصم النهار يطلّ حاليا ضمن مسلسل “خمسة ونص” الى جانب قصي خولي ونادين ن. نجيم ونخبة من نجوم الفن والتمثيل، كما يلاقي المسلسل نجاحا باهرا ونسبة مشاهدة عالية.