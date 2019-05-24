صورة لبراد بيت وليوناردو دي كابريو تَفتنُ النجمات في مصر.. وهؤلاء أبرز المُعلقين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، ضجّة بعد نشرها صورة تجمع النجمين الأمريكيين، براد بيت وليوناردو دي كابريو، حيث أبرزت درجة وسامة النجمين، إلى حد افتتان عدد كبير من النجمات، اللاتي علّقن على منشور "ريهام".

ونشرت "ريهام"، عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، صورة للنجمين براد بيت وليوناردو دي كابريو، وأرفقتها بتعليق قائلةً: "دي فتنة حقيقية".

وانهالت عليها التعليقات من قبل المشاهير وغير المشاهير، يتغزّلون في براد ودي كابريو، وسط أجواء من المزاح والسخرية.

وتفاعل العديد من المشاهير، من أصدقاء الفنانة ريهام عبد الغفور، مع منشورها، حيث قالت الفنانة "بشرى": "تقولى إيه بقى للي كان معاهم في نفس ذات المتر المربع".

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وعلّقت الفنانة مي كساب قائلةً: "اللهم إني متجوزة.. مش حلوين خالص على فكرة"، فيما قالت الإعلامية هبة الأباصيري: "دي قلة أدب وسفالة بالشيكولاتة والآيس كريم".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: "اللهم إني صائمة"، بينما مزح الفنان هشام ماجد قائلاً: "وييجي صرصار يقولك كفاية تركيز معايا بقى".

بينما علّقت الفنانة سلوى علي: "خرجتينا عن وقارنا وطبعًا بتضحكي"، ومزح المخرج سامح عبدالعزيز قائلاً: "عندك حق العربية حلوة".

والجدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور، تشارك خلال دراما رمضان الحالي، ببطولة مسلسل "زي الشمس"، مع الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر، عمرو السعيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.