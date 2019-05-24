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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعلّمت المغنية الإنجليزية ريتا أورا، درسًا قاسيًا، في أن لا تثق بأحدٍ، فيما يتعلّق بنقل ممتلكاتها خصوصًا الثمنية منها، بعد أن نسيت امرأة حقيبةً تحمل فيها مجوهراتٍ بقيمة 4 ملايين دولارٍ أمريكي تخص النجمة على متن طائرةٍ كانت متوجّهة من بريطانيا إلى فرنسا.
وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس إن المرأة، التي لم تُكشف هويتها، كانت في رحلة من مطار لندن لوتون إلى نيس في 16 أيار / مايو عندما نسيت معطفها وأمتعتها - التي كانت تحتوي على المجوهرات - على متن الطائرة وغادرت المطار.
ليُكتشف فيما بعد أن السيدة كانت مُكلّفة بنقل مجوهرات ثمينة، بعث بها عدد من صانعي المجوهرات في بريطانيا للنجمة البريطانية لتتألق بها في مهرجان كان.
وقامت السيدة بالسفر رجوعًا من مطار نيس إلى مطار لندن لوتن حيثُ انطلقت، لتتمكّن من استعادة حقائبها ومعطفها، واسترجاع المجوهرات، بعد أن عادت الطائرة بالحقيبة إلى مطار لندن لوتن، قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار هيثرو.
ورغم أن إكسسواراتها الباهظة الثمن لم تصل في الوقت المناسب، حضرت أورا أحداث مهرجان كان السينمائي، وهي ترتدي قلادةً وأقراطًا ماسية، بالإضافة إلى فستان أبيض مكشوف الكتفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ريتا أورا كادتْ أن تفقد مجوهراتٍ بقيمة 4 ملايين دولارٍ.. لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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