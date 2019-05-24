شكرا لقرائتكم خبر عن مازحا معه.. مجدى الهوارى ينشر صورة أمير كرارة فى الجزء الـ 30 من كلبش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح المخرج مجدي الهواري صديقه النجم أمير كرارة ونشر صورة عبر موقع انستجرام، ليظهر فيها كرارة بملامح رجل كبير فى السن، وعقب عليها الهوارى قائلاً: " شكل كرارة في الجزء الـ30 من مسلسله "كلبش"، وطلب منه أن يسامحه، مؤكدا أنه يمزح معه.

يذكر أن أمير كرارة يشارك في رمضان 2019 بمسلسل "كلبش" الجزء الثالث، وهو من بطولة أحمد عبد العزيز ويسرا اللوزي وهشام سليم وهالة فاخر وأحمد العوضي ومجموعة من النجوم، ومن إخراج بيتر ميمي.