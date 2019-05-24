شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مسلسل " زلزال " الحلقة 19 على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور النجم محمد رمضان الحلقة الـ19 من مسلسل "زلزال" الذى يعرض يومياً خلال أيام شهر رمضان على قناة DMC الساعة التاسعة والنصف مساءاً، حيث رفض فى الحلقة الـ18 من المسلسل زواجه من صافيه بعد ما عرضت عليه الخالة "وديدة" أن يتزوج ابنتها، وطلبت منه ان يغادر المكان لأنه يتسبب فى وقف حال ابنتها.

وبالفعل غادر "زلزال" وظهر فى نهاية الحلقة بسوق خضار يعمل فيه ويدخل فى مشادة مع أحد التجار بعد ما ذهبت صافية لمنزل "غوبريال" لتسأل عنه وتقابل "زهدى" أحمد صيام لتسأل عن زلزال الذى اختفى تماماً وتروى لهم حكايتها معه وحبها له.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.