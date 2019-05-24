شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وزياد رحبانى.. متى يرى مشروعهما النور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكانة كبيرة يتمتع بها النجم جورج وسوف، ليس فى سوريا أو لبنان فحسب، ولكن فى كافة أرجاء الوطن العربى، حيث تمتد مسيرته لأكثر من 30 عاما، تتضمن ابداعات عاشت مع الجمهور العربى حتى الآن، ومازالت إبداعات وسوف مستمرة .

ورغم الوعكات الصحية التى ألمت به مؤخرا، إلا أن وسوف يظل واحدا من أفضل مطربى الوطن العربى، على الإطلاق، حيث يتمتع بحنجرة مختلفة ومميزة، إلى جانب اختياراته فى الكلمات التى جعلته مطربا فريدا من نوعه.

وسوف، أدلى مؤخرا بتصريحات تليفزيونية، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى العاشقين لوسوف، ولكن من بين تلك التصريحات، وربما أبرزها حينما تحدث عن الملحن والمطرب اللبنانى زياد رحبانى، والذى يتمتع هو الآخر بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، بعد ابداعاته الموسيقية، وبعدما غنت له المطربة الكبيرة "فيروز" والدته.

Advertisements

وسوف قال إن الرحباني فنان عبقرى وموسوعة كبيرة، وأنا أحب كل أعماله، وكنت أتمنى أن يصور أعماله، فهو مجنون أكثر منى".

وبالطبع أشار جورج وسوف إلى تعاونهما المقبل، والذى أشار إليه من قبل وسوف عبر حسابه على السوشيال ميديا، حيث ظهر رحبانى ووسوف فى منزل الأخير قبل عدة شهور، فى جلسة "دندنة"، وصف فيها وسوف الملحن زياد رحبانى قائلا " "زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد اخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب"

لقاء وسوف ورحبانى كان فى الثلاثاء 29 يناير الماضى، وهو ما يعنى مرور ما يقرب من 4 شهور، والسؤال حاليا، متى يرى هذا المشروع النور بين الرحبانى ووسوف.