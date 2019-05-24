شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى خاطر يودع تصوير "طلقة حظ" فى الملاهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان مصطفى خاطر مشاهده الأخيرة اليوم الجمعة بمسلسل "طلقة حظ" داخل ديكور مدينة ملاهى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد أنور وآخرين من النجوم، والمسلسل يذاع يوميًا خلال شهر رمضان على قنوات ON، DMC، CBC.

ويجسد مصطفى خاطر ضمن أحداث المسلسل شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومى البسيط الراعى لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات فى إطار كوميدى.

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" يشارك فيه برفقة الثنائى خاطر وأنور كلاً من ايتن عامر، هبة مجدى، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMCو وCBC، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى.