شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض الحلقة الـ 19 لمسلسل أبو جبل للنجم مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم الحلقة الـ 19 لمسلسل أبو جبل بطولة النجم مصطفى شعبان على قناة on e الساعة التاسعة والنصف وتعاد فيما بعد ثلاث مرات.

وكانت الحلقة الـ 18 قد شهدت الكثير من الأحداث ومن أهمها مقابلة رفعت الضو والد مها لرزق ابوجبل، ويطلب منه اثبات جدارته بالزواج من بنته مها ويلمح له انه غير رافض لارتباطه ببنته .

كما قابل حسن أبوجبل "مصطفي شعبان " محمود البزاوي، ويؤكد له انه لن ياخذ منه عماله ولكنه يصلح له غلط ارتبكه ويؤكد له ان ما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لغيره، ويقول له : ابعد عني وعن اخواتي ويتركه ويمشي.

Advertisements

كما نشبت مشادة كلامية بين "سناء شافع" وابنه فادى "احمد خالد صالح" بسبب عمله فى السمسرة لدرجة أنه يقرر طرد ابنه من المنزل.

كما شهد مسلسل ابو جبل في تلك الحلقة خيانة أحد أصدقاء حسن "مصطفى شعبان" لصالح وجيه "محمود البزاوى" والذى يحاول الانتقام منه فى أقرب فرصة، بينما تحاول رحاب "نجلاء بدر" أن تحسن علاقتها بزوجها سعد "محمد دياب" حيث تعود الى المنزل وتعبر عن اعجابها بزوجها وما فعله مع والدها.

مسلسل ابو جبل الحلقة 18يقوم ببطولته مصطفى شعبان ونجلاء بدر وعائشة بن احمد ومحمد دياب ومحمد على رزق وتأليف محمد سيد بشير واخراج احمد صالح.