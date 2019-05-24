شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كندة علوش وعمرو يوسف فى زيارة للأطفال اللاجئين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، على زيارة الاطفال اللاجئين فى لبنان، اليوم، ضمن بعثة مفوضية اللاجئين.

ونشرت علوش صوراً عبر حسابها الشخصى، تجمعها مع الاطفال وعائلات اللاجئين فى لبنان، بصحبه زوجها، وزيارتها لأحد المنازل التى تضم عائلات المهاجرين واللاجئين، وقالت: "يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن، اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا بمحبتنا، هنن بيستاهلو شكراً.

وعرضت علوش منذ ايام فستان زفافها للبيع عبر حسابها الشخصى للتبرع به وقالت "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان الزفاف بس إذا كان في ناس أخرى يمكن أن تستفيد من تمنه فتصير للذكرى معنى أقيم.. فستان زفافى معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وذلك هيكون بعلم الشخص اللى هيشتريه".

وظهر عمرو يوسف فى احدى مقاطع الفيديو التى نشرتها علوش على الاستوري الخاص بها، وهو يلعب مع أطفال اللاجئين وسط اشعة الشمس.

يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".

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