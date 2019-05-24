شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الحلقة 19 من حكايتى لـ ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو مسلسل "حكايتى " للنجمة ياسمين صبرى، عرض الحلقة الـ19 مساء اليوم الجمعة على 3 قنوات فضائية، حيث يكون العرض الأول لها من خلال قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وتطورت أحداث الحلقة الـ18 من المسلسل بحرق منزل "داليدا"، الذى هيأته أتيلييه لها، و تشتعل فيه النيران وتصعد مباشرة مع "على" أحمد صلاح حسنى ولكنها تجد النيران مشتعلة في المكان بالكامل، ويحاول "على" ومجموعة من الأشخاص إخماد الحريق ولكن بعد فوات الأوان، ولتظهر وفاء عامر وتعطى المجرمين الأموال بعدما نفذا طلبها بحرق اتيليه داليدا وتتوعدها بأنه لا يمكن أن تتواجد معها فى نفس المهنة وأن الصراع بينهما أصبح صراع بقاء.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.