شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة البروفيسور لمشاهدي La Casa de Papel بعد القبض على فرد منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه البروفيسور رسالة شديدة اللهجة للشرطة الإسبانية داخل أحداث المسلسل الشهير La Casa de Papel المقرر عرضه يوم 19 يوليو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الإسبانى مقطع فيديو يظهر فيه شخصية البروفيسور ممسكاً بالقناع الشهير بالعصابة، ويوجه رسالته قائلاً " لكل من يفهمون هذا القناع كرمز للمقاومة، ستفهمون ايضاً لماذا عدنا، لقد قبضت الشرطة على واحد منا، وظل فى الأسر فى مكان مجهول، لم يكن لدينا نية للعودة، ولكن فى خلال هذا الوضع، نحن مضطرين للرد، وهذة المرة سنعود بالضربة القاضية".

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت تريلر سابق للجزء الجديد شهد الكثير من الأحداث والمغامرات التى بدأت بوصول البروفيسور والعصابة إلى احدى الجزر وسرعان ما بدأت مشاهد الاكشن وفرارهم بعد هجوم قوات من الشرطة للقبض عليهم.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.