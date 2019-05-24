إلهام شاهين ذهبت لطبيب نفسي و"المصري" يرفض تخلي ابنته عن الحجاب.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، ومع انطلاق السباق الرمضاني، تظهر البرامج التي تركز على مشاكل مختلفة في حياة الفنانين، وتطلب منهم الرد على ما أثير عنهم. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "خالد الصاوي يرد هل خسر بسبب آرائه السياسية؟، ناهد السباعي غير نادمة على مشاهدها الجريئة، وصابرين تحكي أصعب موقف تعرضت له في حياتها، وسبب ذهاب إلهام شاهين لطبيب نفسي،..".

خالد الصاوي

استضافت المذيعة بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة" الفنان خالد الصاوي، وفي رده على سؤال إذا كان خسر بسبب آرائه السياسية، قال "غير صحيح، لأن أنا لا عايز ابقى وزير ولا مدير ولا أتولى أي منصب سياسي، أي حاجة تطوعية أو استشارية على عيني وراسي، هكسب من الفن واصرف على أعمالي التطوعية".

وتابع "لما أخسر ناس فاشلة ولا فاسدة يبقى مخسرتش اكيد، الحق والعدل اسماء ربنا"، ورفض الكشف عن أسماء من خسرهم، لأن ليس لديهم نفس فرصته في الحديث أمام الناس والرد عليه.

صابرين

حكت الفنانة صابرين في برنامج "شيخ الحارة"، واحد من أصعب المواقف التي مرت بها قبل سنوات، عندما تعرض ابنها "نور" لأزمة صحية.

وقالت "كان عنده 8 سنين لقيت رقبته بتورم جامد أوي، كان هيروح مني ومكنش معايا غيره، وكنت في فترة مريت فيها بكتير من الابتلاءات، وسجدت طالبة من ربنا أن يحفظ ابني، حسيت اني اتسندت على ربنا"، مضيفة "الدكاترة قالولي الورم على الشريان الموصل للمخ ممكن في أي وقت يروح، ونسبة نجاح العملية 10% ، بعدين شالوا الورم لحد دلوقتي نور عنده عين مكسورة شوية".

وأشارت أنها ظلت 3 أيام في انتظار نتيحة التحاليل التي ستحدد مصير ابنها، واكتشفت انه ورم درني، متابعة "ربنا ما يبتلي حد في ضناه".

ناهد السباعي

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، وأكدت أنها غير نادمة على مشاهدها الجريئة، ورأت أنها لم تقدم مشاهد جريئة في "حرام الجسد" أو "يوم للستات"، ووصفتهما بأحلى فيلمين في حياتها.

ماجد المصري

أوضح الفنان ماجد المصري في برنامج "شيخ الحارة"، أن عمله في "نايت كلاب" في بداية مشواره الفني، كان لامتلاكه باند غربي، وأن هذا العمل لا علاقة له بسلوكه في بيته.

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وتابع "مش معنى إني اشتغلت في نايت كلاب اني بحتسي الخمر. أنا مؤمن بالحريات في حدود خصوصًا في بيتي"، وعن رفضه أن تخلع ابنته الحجاب، قال "هي طلبت تلبس الحجاب بمزاجها وقلعته بمزاجها، ورجعت لبسته تاني قلتلها مش هنهزر لو لبستيه مش هيتقلع، دي مهنتي كأب".

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن زيارتها لطبيب نفسي، مؤكدة أن ذلك كان منذ فترة، وتحديدًا عقب وفاة والدتها.

وأضافت في "شيخ الحارة": "كنت تعبانة بعد وفاة أمي، وأي حد يقولي على دوا للأعصاب وللاكتئاب بالوصفات أروح وخداه، هي توفت 2008 قعدت لابسة اسود 10 سنين على ماما، ولونت مؤخرًا بدأوا يقولولي لوني حتى لو في البرامج".

وتابعت "رافضة لحد النهاردة مش قادرة اقتنع مش موافقة استغفر الله العظيم، مش عارفة أرضخ ان ده أمر واقع، بكلم صورتها وأصرخ ازاي انتي تسيبيني حسيت ولازلت بضياع".

جورج وسوف

قال الفنان جورج وسوف، في برنامج "عايشة شو"، أن أصعب محطة في حياته، كانت مرحلة مرضه، موضحًا "ربنا اداني حظ وقوة اتخطى مصاعب، عملت علمية غيرت الفخذين، الحمد لله، كل حاجة من ربنا حلوة هو فاكرني".

علي ربيع

استضاف برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض على قناة "العربية" الفنان علي ربيع، وجاء في إجاباته عن 25 سؤال: "الضحك هدف في حد ذاته ولازم يكون للعمل الفني الكوميدي هدف أيضًا، مسرح مصر بدايتي الحقيقية، درست التجارة، بقلد الفنان محمد منير كويس، فشل مشروع احترافي لكرة القدم نصيب ومش ندمان بس كنت بحب كرة القدم، ممكن يشاهدني الجمهور في أدوار غير كوميدية، مسمعتش انتقاد قاسي كلها حاجات إيجابية".

طلب ربيع من مصباح علاء الدين النجاح، وردًا على انتقادات الفنان محمد صبحي لـ"مسرح مصر": "الناس هي اللي بترد في الوطن العربي كله أنا مش برد"، وأشار إلى أن صداقته بلاعب المنتخب المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، بدأت من زمان، وقتها كان صلاح يلعب ضمن صفوف نادي "بازل السويسري".