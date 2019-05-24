بالفيديو| عمرو يوسف وكندة علوش في زيارة لمخيم اللاجئين بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء زيارتهما لمخيم اللاجئين في مدينة "البقاع" بلبنان.

وظهر عمرو وكندة في الفيديو، وهما يلعبان مع الأطفال، وعلق عمرو: "إنهاردة في مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان، سمعنا قصصهم ولعبنا معاهم وهم بيطمنوكوا انهم زي الفل وراضيين، لكن أنا شايف انهم محتاجين مساعدتنا كلنا عشان حياتهم تكون احسن واحسن".

يُذكر أن الفنان عمرو يوسف ينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، يشارك في بطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ويحمل عنوان "عودة أسود الأرض".

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