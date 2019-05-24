أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أحلام صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتحيي بها ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا 19 رمضان عام 2004.

وعلقت أحلام علي الصورة: "19 رمضان، اللهم إن زايد كان خير الأب وخير الحاكم، اللهم أكرمه في جنة الفردوس الأعلى كما أكرمنا في الأرض، ذكرى وفاة الشيخ زايد".

يُذكر أن أحلام حلت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "الزمن الجميل"، وهو برنامج لاكتشاف المواهب، عُرض على شاشة أبو ظبي الفضائية.

