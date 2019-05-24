محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان آسر ياسين الشكر لأهالي أسيوط على حسن استقباله برفقة الفنانة نيللي كريم، أثناء حضور مهرجان "180 درجة" بمدرسة فرانسيسكان.
ونشر ياسين مقطع فيديو أثناء الاحتفال، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق:" شكراً لأهالي وشباب أسيوط الجمال على حفاوة الاستقبال، كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة نيللي كريم أننا نحضر تكريم وفوز مهرجان 180 درجة، اللي أنشأته مدرسة فرانسيسكان".
يُذكر أن أخر أعمال الفنان آسر ياسين كان فيلم "تراب الماس" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مرون حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| آسر ياسين يوجه رسالة شكر لأهالي أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.