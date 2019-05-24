فيديو| آسر ياسين يوجه رسالة شكر لأهالي أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان آسر ياسين الشكر لأهالي أسيوط على حسن استقباله برفقة الفنانة نيللي كريم، أثناء حضور مهرجان "180 درجة" بمدرسة فرانسيسكان.

ونشر ياسين مقطع فيديو أثناء الاحتفال، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق:" شكراً لأهالي وشباب أسيوط الجمال على حفاوة الاستقبال، كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة نيللي كريم أننا نحضر تكريم وفوز مهرجان 180 درجة، اللي أنشأته مدرسة فرانسيسكان".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان آسر ياسين كان فيلم "تراب الماس" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مرون حامد.