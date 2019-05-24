مهرجان كان السينمائي... حفل خيري لمكافحة الإيدز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 04:42 مساءً - على هامش مهرجان كان السينمائي 2019 ، أقيم حفل "أمفار" الخيري لمكافحة مرض الإيدز في فندق إدن روك الفخم في كاب دانتيب في جنوب فرنسا، يوم أمس الخميس في 24 أيار/ مايو 2019.

حفل العشاء ضمّ الحفل، الذي جمع أهم نجوم العالم أمثال أنطونيو بانديراس ، و إيفا لونغوريا ، و أورلاندو بلوم ، و ماريا كاري ، و باميلا أندرسون ، و كريس جينر و كيندال جينر ، حوالى الألف مدعو.

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وتخلل العشاء، الذي امتد على 3 ساعات، مزاد على جزيرة خاصة في المحيط الهندي، ولوحة بورتريه لميك جاغر بريشة ندي وارهول، ودراجة نارية صمّمها بطل سباقات فورمولا واحد لويس هاميلتون.

وانطلق الحفل على أنغام موسيقى أوبرالية، تلاها عرض قصير لفرقة "ذي ستراتس" للروك.

وقدم الحفل الممثل الأميركي كريس تاكر الذي انضمت إليه على المنصة الممثلة ميلا غوغوفيتش.



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عائدات حفل amfAR

كيندال جينر



وتكلف الطاولة التي تضم 12 مدعوًّا بين 125 و325 ألف دولار. أما سعر البطاقة الفردية فحدد بـ13 ألفًا.

وجمع حفل "أمفار" منذ استحداثه عام 1993 وحتى اليوم حوالى 220 مليون دولار، جميعها كانت لتمويل أبحاث لمكافحة مرض الإيدز ومساعدة المرضى في العالم.

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مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72

Sara Sampaio



يُذكر أنّ مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72، يقام في الفترة من الثلاثاء 14 أيار/مايو 2019 إلى السبت 25 أيار/مايو 2019 في مدينة كان بفرنسا. ويهدف هذا الحدث الدولي إلى تعزيز أهمية السينما وتطويرها، سواء انطلاقًا من هوليوود أو في جميع أنحاء الساحة الدولية.

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ومن اللافت، سعي مهرجان كان 2019 والقائمين عليه بشكل دائم، للتماهي عن المهرجانات الأخرى سواء في الشكل والمضمون، لجهة طرح مواضيع عامة وإبراز الفرص أمام الأفكار والأعمال الفنية، التي قد تكون مغمورة، بهدف كسر نمطية الترشيحات وهيمنة الشركات الكبيرة، والتي برزت هذا العام من خلال مقاطعة أفلام نتفليكس ، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الفنية، وشكّك بقدرة المهرجان على تحقيق نتائج لافتة بعد هذه الخطوة.

ويظهر مهرجان كان 2019 من خلال دورة هذا العام، ومن خلال أرقامه، التزاماته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بعد توقيع بيان 5050 × 2020.

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