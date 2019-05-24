نانسي عجرم في مجموعة إنسان:أحب نادين نجيم وسيرين عبد النور ولاخلاف مع أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 04:42 مساءً - حَلَّت الفنانة نانسي عجرم ضيفة في برنامج مجموعة إنسان، مع علي العلياني، في حلقة تحدَّثَتْ فيها نانسي عن بناتها وحياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، التي اتَّسَمَتْ فيها نانسي بالطلَّة المميزة، لتبوحَ فيها بأسرار متعددة، حيث أشارت إلى أنها بعمر 8 سنوات اكتشفت أن صوتها جميل، وتطرَّقَتْ لأغنية "مستنياك"، التي أطربت بها نانسي المستمعين من أعمال زمن الفن الجميل، وأشارت إلى أنها قدمت الأغاني الطربية في بداياتها، وما زالت تقدِّمها بالحفلات، وغّنَّتْ بالمصري واللبناني والخليجي، وقالت: سأغني مستقبلًا لعزيزة جلال، وستكون "مفاجأة".. ودائمًا أغني لأم كلثوم بالحفلات، وفيروز، ولكن لم أفكر في أن أعيد أغانيهما مجدَّدًا.

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وحول حديث الفنانة بلقيس عن أنها افتقدت لها الأغاني الجميلة، أشارت إلى أنها لا تتَّفِق معها، رغم أن بلقيس مميزة بالنسبة لها، وتتمنى لها التوفيق، وقد أوضحت بلقيس فيما بعد أنه خانها التعبير لا أكثر.

نانسي عجرم مع علي العليان في مجموعة انسان



الأغنية الخليجية مفضلة لي.. والجسمي وراشد الماجد ونوال وأحلام الأفضل



وتطرَّقت نانسي إلى اللون الخليجي في الأغنية، معبِّرَة عن أنها حريصة على أن يكون هناك عمل لها باللهجة الخليجية، والأغاني الخليجية تعجبها، وأوضحت أن فناني الخليج المفضلين لديها حسين الجسمي وراشد الماجد ونوال وأحلام.. وذكرت أنها تحب الأغاني الخليجية وتستمع لها.

النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مجموعة انسان



حقيقة الخلاف بين نانسي وأصالة نصري



وقالت نانسي: أنا مثلي مثل بقية الناس سمعت أن أصالة لها خلاف معي، وأنا لا يوجد لديَّ خلافات مع أحد، ولا عندي سبب للخلاف، التقيتُ بها آخر مرة بالمغرب عندما كنا متوجهين إلى مهرجان موازين، وتحدَّثنا عن الفن وغيره، ولم يحدث أي شيء بعدها حتى يكون هناك خلاف، وهناك أغاني لأصالة أسمعها وأحبها.

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إليسا صديقتي وليس بيننا خلافات



وفي سؤال عن مكانتها بين الفنانات اللبنانيات، قالت: لا يمكن أن أقول أين مكاني، فالمسألة نسبة وتناسب وأذواق، وهناك أناس تحبني وآخرون يحبون غيري، تمامًا مثل ملكات الجمال، فالجمال نسبي عند الناس وأذواق.

النجمة نانسي عجرم في مجموعة انسان



وحول الخلافات الفنية، وخاصة الخلاف بينها وبين إليسا، قالت نانسي: أنا لا توجد لديَّ خلافات، وأقولها مجددًا، إليسا صديقتي، ولديَّ صداقات بالوسط الفني، ونلتقي في المناسبات دائمًا.



لا أنسى فضلَ الأغنية المصرية



وحول الأغنية المصرية التي أدَّتها في مسيرتها، أكدت أنها لا تنسى فضلَ الأغنية المصرية عليها خلال مسيرتها، مؤكدة أن غناءها لمصر تراه أمرًا إيجابيًّا.

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كما أشارت إلى أن تجربتَها مع تامر حسني جميلة، وأن موضوع تمثيلها في الدراما موضوع مؤجَّل، فالوقت لا يسمح لها، كما أنها تخشى الإقدام على مشروع ليست متأكدة منه تمامًا بنسبة 100%، فالفكرة موجودة ولكنها مؤجلة.

نانسي عجرم في مجموعة انسان



نادين نجيم وسيرين عبد النور الأفضل بالدراما اللبنانية



وحول التطرق لموضوع تجربة دخول الفنانات اللبنانيات إلى التمثيل، أكدت نانسي أنها تجربة ناجحة وحلوة، وهناك وجوه في السنوات الأخيرة قدمت أداءً ناجحًا وثريًّا، وذكرت أنها تحب نادين نجيم وسيرين عبد النور، ونادين نجحت في كل شيء قدمته، وسيرين غابت فترةً لظروف معينة، وعودتها جميلة.

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لم أتعمَّد إغضاب الجمهور المغربي

وحول معاتبة الجمهور المغربي لها في موازين قالت نانسي: هناك علاقة فنية قديمة ومحبة تجاه الشعب المغربي الذي يحب الفن، وأرغب في توضيح الالتباس الذي حدث، فقد وصلت في ساعة متأخرة إلى المغرب، واستضافوني بالتمر والجوز، ولكن هناك قصص اخْتُلِقَتْ حول هذا الموضوع.



نانسي عجرم: ترقَّبوني بحفلات السعودية



اختتمت نانسي عجرم لقاءها في مجموعة إنسان بمفاجأة للجمهور السعودي، مؤكدة أن هناك حفلات ستقام لها بالسعودية في الرياض وجدة، ولا تزال هناك مفاوضات حولها، وأشارت إلى أن ألبومها القادم سيكون منوعًا بين الأغنية الخليجية واللبنانية والمصرية.

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