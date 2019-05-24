شاهد: وفاة الحارس الشّخصيّ لمحمد رمضان.. ماذا قال عنه الفنّان؟

أعلن الفنّان المصريّ، محمد رمضان، وفاة الحارس الشّخصيّ له، أمس الخميس، دون أن يكشف أيّ تفاصيل عن الوفاة، أو أسبابها. ونعى رمضان، أحد أعضاء فريق الحرس الخاصّ به، عبر حسابه الرّسميّ في فيسبوك، حيث شارك صورة مع حارسه المتوفَّي، دون أنْ يعلن عن تفاصيل وفاته.
وعلّق رمضان على الصّورة قائلًا: “أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)”. ويخوض رمضان، السّباق الدراميّ في رمضان، بمسلسل زلزال، الذى تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محدّدة المدّة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه.
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