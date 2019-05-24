شاهد: جورج وسوف .. أرفض دخول أبنائي مجال الفن.. ويكشف حقيقة خلافه مع كاظم الساهر

كشف الفنان السوري جورج وسوف، عدد من كواليس حياته الشخصية والمهنية، مبينًا أبرز الأزمات التي واجهته وأهم المحطات في حياته. وقال جورج وسوف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج “عايشة شو”، المذاع عبر شاشة “النهار”، إنه يرفض دخول أبنائه مجال الغناء والفن ويعتبر أغنية “كلام الناس” من أهم محطة في حياته الفنية وأوضح وسوف، أن الأغنية أخدها على البيعة من صلاح الشرنوبي، متابعًا:”كنت مستغرب أني هقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر على اعتبار إنه استهزاء بكلامهم، لكن هي كانت أنجح أغنية أخدتها من صلاح الشرنوبي”.

وأضاف، أن زواجه كان يعتبر أهم محطة في حياته، حيث رُزق بـ3 أبناء، نافيًا وجود اي مشاكل بينه وبين أولاده، كما يقال. وأكد ان لا أحد من اولاده يغني، فكلا منهم لديه شغل خاص بعيدًا عن الغناء، مشيرًا إلى أنه ضد أن يتعلم أبنائه الموسيقى والغناء، حيث يخاف عليهم من أجواء الفن والغناء لأنه شئ متعب. واستطرد:” إنه لم يندم على أي شيء في حياته، لافتًا إلى أن كل ما مر عليه خلالها كان في صالحه، قائلًا:” أنه راضٍ عن مشواره الفني: “أعوذ بالله، ده كفر، دي نعمة ربنا ادهاني”. وتابع:” أنا مبسوط بصراحتي ومش هغيرها وهفضل صريح لأبد الآبدين، طول ما أنا متنفس، ولو الناس هيزعلوا من الصراحة، يبقوا غلطانين مش أنا”. وأكد “أبو وديع”، أن الشهرة لا يمكن أن تكون نقمة: “أنا أكتر مشوار أروحه من غرفة النوم على الصالون، وللمطار، ومرة أطلع أتعشى في مطعم أو محل، وبرضه مقدرش آكل، لكن الشيء ده بيفرح القلب، ولو مكنش كده هزعل”.

قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه لم يندم على أداء أغنية “سلمتك بيد الله”، للمطرب العراقي الكبير كاظم الساهر، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم صاحبها الأصلي عندما سجلها. وأضاف، “الأغنية نجحت وكاظم مكنش معروف أيامها، لكن كان معروف بالعراق، وفرح إني غنيتها وجالي البيت”. وعن علاقته بكاظم الساهر في هذه الأيام، قال: “أنا مش بشوفه، هو في بلد وأنا بلد”، حيث أدى أغنية “مبيسألش عليّ أبدًا”، للمطرب الراحل محمد عبدالمطلب، مداعبًا مقدمة البرنامج، لكنه استطرد وقال: “بنطمن على بعض، لكن مش بنسأل على بعض كل يوم، خلي اللي في القلب في القلب”. كما غازل “سلطان الطرب” عائشة عثمان قائلًا: “انتي عيون القلب يا عائشة يا طيبة”.