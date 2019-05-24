مفاجأة.. لاعب النادي الأهلي الضحية رقم 19 لرامز في الشلال

يحل وليد سليمان، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، ضيفًا على الحلقة التاسعة عشرة، من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يُعرض البرنامج يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن موسم رمضان 2019.





ومن المتوقع أن يقع وليد سليمان، في فخ رامز جلال المخيف كالمعتاد، و الذي أعده حسب طبيعة البرنامج، حيث تقوم فكرته على استضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة، وإخضاعه لعدة خدع متتالية تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم

يفقد الوعي بسببها.يذكر أن رامز جلال قدم علي مدار الأعوام الماضية سلسلة من برامج المقالب، والتي تعتمد علي استقطاب النجوم وخداعهم، وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهي رامز تحت الصفر، رامز عنخ آمون، رامز قلب الأسد، رامز ثعلب الصحراء، رامز حول العالم، رامز واكل الجو، وغيرها.