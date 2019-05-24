غدًا.. حكايات "ألف ليلة وليلة" على المسرح الكبير بالأوبرا

تحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، غدًا السبت، عددًا من حكايات "ألف ليلة وليلة" التي استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية عبَّرت عن سحر الشرق وأساطيره، وذلك بقيادة المايسترو هشام جبر، فى التاسعة والنصف مساءً، على المسرحالكبير بدار الأوبرا، تحت عنوان الطابع الشرقي.
وتضم الحكايات: "متتالية علاء الدين لـ نيلسين، متتالية شهرزاد لـ كورساكوف والتى كتبت عام 1888 وتقسم إلى ٤ قصص تجسدها الموسيقى، هى
ويشار إلى أن الشرق كان ولا يزال أحد المصادر الخصبة للإبداعات الفنية بمختلف صورها، واعتبرت شخصيتي "شهريار" و"شهرزاد" في قصص ألف ليلة وليلة، منبعًا للخيال، حيث تم استلهام تلك الحكايات في الكثير من روائع الأعمال الكلاسيكية.
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