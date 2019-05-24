فيديو.. دنيا سمير غانم تكسر حاجز الـ800 ألف مشاهدة بأغنية إزاي البنات تحبك

تجاوزت أغنية "إزاي البنات تحبك" للفنانة دنيا سمير غانم، حاجز الـ800 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 أيام على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة،
يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًا خلال الحلقات السابقة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، عددًا من الأغنيات منها التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "يا أهل الصعيد" باللهجة الصعيدية، الدويتو الاستعراضي "إفرحوا للعروسين" مع الفنانة شيماء سيف، كما قدمت باللهجة الخليجية دويتو "تعال"، مع هشام جمال.
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