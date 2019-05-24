غدًا.. انطلاق الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، غدًا السبت، وذلك تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى ٢٣ فيلما ما بين التسجيلى والروائى القصير وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقى من الفنانة سلوى محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف، تحت إشراف فني صفاء مراد، وتستمر فعاليات الملتقي لمدة ثلاثة أيام بدءا من السبت الموافق ٢٥ حتي الإثنين الموافق ٢٧ مايو بمركز الهناجر للفنون علي أن تبدأ العروص يوميا في تمام التاسعة مساء.

وعن الجوائز الخاصة بالملتقى سوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل

فيلم في الملتقي وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.

وتعتبر الدورة الحالية هي الدورة الثالثة للملتقى حيث اقيمت الدورة الثانية للملتقي في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر 2018 بسينما الهناجر، بحضور الناقدة ماجدة خير الله وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ومنهم الناقد عصام زكريا والناقد محمد عاطف والناقد عصام زكريا وعدد كبير من المخرجين الشباب.

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وفاز فيلم المخرجة مي زايد "ذاكرة عباد الشمس" كأحسن فيلم تسجيلي، وحصل المخرج الشاب عبد الرحمن سالم عن فيلمه "قد يموت الأب في النهاية" بشهادة تقدير كأفضل فيلم روائي قصير أقل من 10 دقائق، وفاز بجائزة أحسن فيلم روائي

قصير أقل من 10 دقائق المخرجة الشابة ندى رزق عن فيلم "زي السكر"، وفاز المخرج حسن صالح بشهادة تقدير عن فيلمه "كل الطرق تؤدي إلى روما" كأحسن فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة المخرج إسلام شامل عن فيلم "خليل".

فيما أقيمت الدورة الاولي لملتقي "رؤية" لسينما الشباب في القاهرة الفيوم والمنيا وسوهاج، وتم افتتاح العروض في قصور الثقافة في المنيا والفيوم وسوهاج يوم ١٤ أغسطس 2017 وسط إقبال من الشباب المهتم بالسينما، وإقامة ندوات بعد انتهاء عروض الأفلام علي مدى ثلاثة أيام متتالية.

وأقيمت عروض القاهرة في مركز ثروت عكاشة بالهرم، على مدي ثلاثة ايام.

وتكونت لجنة المشاهدة من الناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعي، والمخرج والمصور أحمد عبد القادر، والسيناريست إنجي محيي الدين، والأمينة العامة للملتقي المخرجة نيفين شلبي، بينما ضمت لجنة التحكيم الناقد السينمائي عصام زكريا، والمخرج السينمائي أمير رمسيس؛ والمونتيرة منار حسني.