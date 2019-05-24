هاني سلامة يواصل تصوير المشاهد الأخيرة في "قمر هادي "

يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "قمر هادي"، الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية بشكل حصري.
يشار إلى أنه تدور أحداث حول (هادي أبو المكارم)، الذي يجد نفسه فاقدًا للذاكرة بعد تعرضهلحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو
يذكر أن "قمر هادى" بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجى.
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