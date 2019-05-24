عبر الفنان آسر ياسين، عن سعادته بحضور حفل ختام مهرجان "180 درجة"، الذي أقيمت فعالياته أمس الخميس، بقصر ثقافة أسيوط وحضره برفقة الفنانة نيللي كريم، حيث يقام المهرجان للعام الثاني علي التوالي تحت رعاية مدارس الفرانسيسكان.
نشر أسر عبر حسابه الرسمي على
يذكر أن مهرجان "180 درجة" تقيمه مدارس الفرانسيسكان بأسيوط للسنة الثانية علي التوالي لاكتشاف المواهب التي يستطيع بها الطالب اكتشاف نفسه ومهاراته، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة علي رأسها الكاتب ضياء مكاوى مدير قصر ثقافة أسيوط، وأساتذة متخصصين من جامعة اسيوط .
لمشاهدة الفيديو ا
شكراً لأهالي وشباب #أسيوط الجمال علي حفاوة الاستقبال..كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة #نيللي_كريم أننا نحضر تكريم وفوز مهرجان "١٨٠ درجة" اللي أنشأته مدرسة فرانسيسكان..#آسر_ياسين pic.twitter.com/xcEW8ar2SE— Asser Yassin (@AsserYassin) May 24, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد ختام مهرجان 180 درجة.. آسر ياسين يوجه التحية لأهالي أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.