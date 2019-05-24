شاهد.. بعد ختام مهرجان 180 درجة.. آسر ياسين يوجه التحية لأهالي أسيوط

عبر الفنان آسر ياسين، عن سعادته بحضور حفل ختام مهرجان "180 درجة"، الذي أقيمت فعالياته أمس الخميس، بقصر ثقافة أسيوط وحضره برفقة الفنانة نيللي كريم، حيث يقام المهرجان للعام الثاني علي التوالي تحت رعاية مدارس الفرانسيسكان.

نشر أسر عبر حسابه الرسمي على

شكراً لأهالي وشباب #أسيوط الجمال علي حفاوة الاستقبال..كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة #نيللي_كريم أننا نحضر تكريم وفوز مهرجان "١٨٠ درجة" اللي أنشأته مدرسة فرانسيسكان..#آسر_ياسين pic.twitter.com/xcEW8ar2SE — Asser Yassin (@AsserYassin) May 24, 2019

موقع التغريدات القصير "تويتر"، مقطع فيديو من حفل الختام وعلق قائلًا: " شكراً لأهالي وشباب أسيوط الجمال علي حفاوة الاستقبال.. كان لينا الشرف أنا والأخت العزيزة نيللي كريم أننا نحضر تكريموفوز مهرجان ١٨٠ درجة اللي أنشأته مدرسة فرانسيسكان".يذكر أن مهرجان "180 درجة" تقيمه مدارس الفرانسيسكان بأسيوط للسنة الثانية علي التوالي لاكتشاف المواهب التي يستطيع بها الطالب اكتشاف نفسه ومهاراته، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة علي رأسها الكاتب ضياء مكاوى مدير قصر ثقافة أسيوط، وأساتذة متخصصين من جامعة اسيوط .