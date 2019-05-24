شاهد.. محمود حجازي يهدي محمد رمضان صورة "زلزال" في عيد ميلاده

حرص الفنان محمود حجازي على تهنئة الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31، وتمنى له مزيدًا من النجاح والسعادة وحب الجمهور، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر حجازي صورة جمعته برمضان من كواليس مسلسل "زلزال"، الذي يقومان ببطولته، وعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا ربنا يكرمك ديما ويفرح قلبك وقلب جمهورك".
يذكر أن محمود حجازي ومحمد رمضان يخوضان موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل "زلزال"، ويشاركهم البطولة كل من: ماجد المصري، حلا شيحة، منى عبدالغني، نسرين أمين، هنادي مهنى، سامي عبدالحليم، يوسف عثمان، حنان سليمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر.
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