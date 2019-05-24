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بالصور.. فرقة تالنت كيدز تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

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 قدمت فرقة تالنت كيدز على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلًا غنائيًّا مميزًا، بقيادة المايسترو وعازف الكمان إسلام جاد، وذلك مساء أمس، الخميس.

كما شارك فى الحفل مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مجال الغناء

بمختلف الأعمار، حيث قدموا باقة متنوعة من الأغنيات، منها "الرضا والنور، ورمضان جانا، ووحوى يا وحوى، وكم ناشد المختار، والقلب يعشق".

 يذكر أنه تم إنشاء فرقة

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Talent Kids فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا بفرقة الموسيقى العربية، وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان ومايسترو فرقة the voice kids الكمان بدار الأوبرا، وتتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و14 مطربًا.

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