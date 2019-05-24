قدمت فرقة تالنت كيدز على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلًا غنائيًّا مميزًا، بقيادة المايسترو وعازف الكمان إسلام جاد، وذلك مساء أمس، الخميس.
كما شارك فى الحفل مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مجال الغناءبمختلف الأعمار، حيث قدموا باقة متنوعة من الأغنيات، منها "الرضا والنور، ورمضان جانا، ووحوى يا وحوى، وكم ناشد المختار، والقلب يعشق".
يذكر أنه تم إنشاء فرقة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فرقة تالنت كيدز تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.