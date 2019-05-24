تستقبل دار الأوبرا، مساء اليوم، الجمعة، المطربة نسمة محجوب لتقديم أمسية غنائية متميزة ضمن فعاليات برنامجها الرمضاني، علي خشبة المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف.
ومن المقرر أن تقدم نسمةخلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها التي يحبها جمهورها وتشعلهم حماسًا، منها "يا طيور، مستغناش، بستغرب، وجوه، سيب روحك، جيتلك يارب، هتقولي
يذكر أن تلك السهرة الرمضانية، هي الأولي التي تحييها نسمه محجوب بدار الأوبرا، حيث تنظم مجموعة من الحفلات خلال شهر رمضان يشارك فيها ألمع نجوم الغناء والإنشاد الديني ابرزهم المطرب خالد سليم، دينا الوديدي، عايده الأيوبي، الشيخ ياسين التهامي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. سهرة فنية تحييها نسمة محجوب في ليالي الأوبرا الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.