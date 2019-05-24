كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل لمس أكتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم ياسر جلال، أن ينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يحمل "لمس أكتاف".

بدأت الحلقة 18 من مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، بذهاب حمزة "فتحي عبد الوهاب" إلى أدهم "ياسر جلال" أثناء جلوسه على القهوة برفقة صديقه "كرم جابر"، يتفاجأ أدهم ويسأله عن سبب مجيئه، ويرد عليه حمزة بأنه جاء ليتقرب منه ليس أكثر بسبب جدعنته.

عرض حمزة على أدهم العمل معه واختيار المشروع الذي يناسبه ومساعدته بالأموال، لكن أدهم يرفض لعلمه بتجارة حمزة في المخدرات، يحاول الأخير إقناع ياسر جلال بشتى الطرق إلا أن أدهم يرفض رغم الإغراءات، لدرجة أنه رفض يوصله بسيارته الخاصة إلى بيته.

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تتواصل غادة "إيمان العاصي" مع أدهم "ياسر جلال" عن طريق هاتف ابنه فارس، للاطمئنان عليه واتفقا على اللقاء لكن لم يحددا الموعد أو المكان، ويبدو أن علاقة الحب تتطور بينهما، فهل تكون علاقتهما مدخلا للتعاون بين أدهم وحمزة؟ هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

تشتبك عايدة "حنان مطاوع" مع زوجة زيدان "محمد عز" ويصارح كل منهما بكره الآخر، وتطردها عايدة خارج المنزل.

مسلسل لمس أكتاف يعرض علىCbc‏ في تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد في السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، ‏مجدى فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏