كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل بركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النجم عمرو سعد، أن ينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين بالعمل الدرامي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يحمل "بركة".

شهدت الحلقة الثامنة عشرمن مسلسل بركة بطولة النجم عمروسعد والذي يعرض على فضائية سي بي سي عدد من الأحداث منها ، مراقبة العصابه لبركة إلي صديق منزله الذي يتردد عليه للاطمئنان على والدة صديقه.

وطلب بركة من اللواء جلال الحضور فورا وعرف جلال بعد ذلك أن "بركة" يريد منه الخروج بالكلب وشراء طعام له، ثم طلب مهندس الكمبيوتر الذى تعتمد عليه العصابة من كساب إختراق كمبيوتر بركة للحصول على البيانات الموجودة على البرنامج.

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كما شهدت الحلقة إقتراح عزمي الشخصية الذي يجسدها الفنان كمال أبورية على محمد لطفي بدفع المبلغ الذي طلبه بركة، وهو مليار دولار، إلا أن لطفي رفض ذلك.

بركة من بطولة النجم عمروسعد هالة صدقي وهنادي مهنا ومحمدلطفي وكمال ابورية ومحمدابوداوود وأحمد حلاوة ومن إنتاج سيرجي وتاليف محمدالشواف وإخراج محمود كريم.