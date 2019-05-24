كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل الواد سيد الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تكوين فخر الشحات فرقة سلة نسائية من عضوات ناديه الرياضي ليتمكن من تعويض الفريق اللبناني الذي قتل خطأً، حتى يمكنه المشاركة في البطولة العربية والفوز ب٢ مليون دولار.

وبعد انطلاق المباراة، خسر الفريق ب٣٦ مقابل صفر، وبعدها نزلت الحاجة سمر لتقلل الفارق بين الفريق، ثم توفيت على أرض الملعب، وبعدها نزلت ريتاج بديلًا عنها، وتمكنت من إحراز عدة نقاط للفريق وتقليص الفارق بصورة كبيرة، قبل أن تتعرض للإصابة على يد إحدى عضوات الفريق المنافس.

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وبعد القبض على عضوة أخرى من الفريق، قرر فخر المشاركة في المباراة مع سيد لتعويض نقص عضوي الفرقة، وانتهت أحداث الحلقة مع انطلاق الشوط الثالث.

وتدور أحداث الواد سيد الشحات حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.