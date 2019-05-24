مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة 18 من مسلسل البرنسيسة بيسة

استطاعت النجمة مي عزالدين، أن تنال إعجاب عدد كبير من المشاهدين بالعمل الدرامي الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي والذي يحمل "البرنسيسة بيسة".

تطورات ومفاجأت فى بداية الحلقة الـ 18 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، للنجمة مى عز الدين والذى يعرض على قناة "الحياة"، برغبة كل من "كاظم" أمير المصرى، بالتقدم إلى "بيسة" مى عز الدين، من أجل رغبته للزواج منها، وذلك حسب الخطة التى وضعها مع والدته "شويكار" بوسى.

فى السياق ذاته، بدأ "مأمون" محمد أنور فى الحديث مع "مرعي" حجاج عبد العظيم د، في رغبته بالزواج من "بيثة"، ولكى يساعده فى اقناعها والحديث معها بصفته زوج خالتها وكبير العائلة وبالفعل قام "مرعى"، بالحديث مع "بيسة" و التى كانت تعتقد أنه يقصد "كاظم" حيث كان مبهم وفي شكل كوميدى.

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كما شهدت الحلقة هروب "سكسكة"، من دار المسنين وبدأت فى الحديث مع "مرعى"، و ابنتها "سماح" إيمان السيد، وذلك بسبب تركها فى الدار والهروب منها وواعدتهما بالانتقام منهما عن كل الاضرار التى وقعت لها بسببهما.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.