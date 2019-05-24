هند صبري: اتلقى علاجا نفسيا وزوجي لا يشاهد اعمالي

حلت الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، على إذاعة "نجوم إف.إم" وقدمت التهنئة في الرسالة الأولى إلى مواطنتها النجمة درة قائلة: مبروك على مسلسلها مايسترو في تونس وسمعت إنه محقق نسب مشاهدة عالية.

ونفت هند وجود أية خلافات بينها وبين درة أو مع أي من الفنانين، وتابعت: ماعنديش خلافات مع حد لأن ماعنديش حاجات أختلف فيها مع حد، والخلافات دي من أساطير الوسط الفني المتداولة أحنا بنافس بعض كلنا لكن فيه ما بينا مودة متبادلة.

وعبرت هند صبري عن اعتزازها بمسلسل "عايزة أتجوز"، قائلة: شكرًا مليون مرة لأنك حببت الناس فيا ودخلتني قلوبهم، وبقى من الكلاسيكيات وقنوات كتيرة بتعرضه، وبعتبره حجر أساس في مشواري.

وأكدت أن مسلسل “حلاوة الدنيا” هو الأقرب لقلبها، وقالت: لأنه أكتر مسلسل لمس الناس في حتة حقيقية أوي، لأنه كان حالة وكان علاج للي بيعانوا من المرض ده وفيه حالة توحد حصلت بينه وبين الجمهور”.

وعن فيلمها "الممر" مع الفنان أحمد عز، قالت هند صبري: مبروك علينا.. ودي تاني مرة لينا مع بعض بعد (مذكرات مراهقة)، وهي دي العشرة والحاجة الحلوة في وسطنا”، مضيفة أن الكيميا بينها وبين الفنان ظافر العابدين التي ظهرت في مسلسل "حلاوة الدنيا" بدأت من قبل في مسلسل تونسي قدماه سويًا.

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وتابعت هند صبري، أنها تحضر جلسات للعلاج النفسي، قائلة: بروح في حالات كتير لما بكون متضايقة وساعات بيكون فيه أسئلة في دماغي مش عارفة أرد عليها، وأنا مؤمنة إن فيه ناس مهمتها تروحي ليها علشان تساعدك مش شايفة فيها عيب.

وقالت هند إن زوجها نادرًا ما يشاهد أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه شاهد "حلاوة الدنيا" و"الجزيرة" و"عمارة يعقوبيان"وبعض حلقات "عايزة أتجوز"، موجهة له رسالة، قالت فيها: ربنا يخليك ليا كل سنة وأنت ضهري وسندي وأبو بناتي وصديقي المفضل.

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